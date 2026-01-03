С ъединените щати ще бъдат „много силно ангажирани“ във венецуелската петролна индустрия след операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, заяви президентът Доналд Тръмп пред Fox News в събота.

Той каза: „Имаме най-големите петролни компании в света, най-големите, най-великите, и ще бъдем много силно ангажирани в това“.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс приветства това, което той нарече „наистина впечатляваща операция“ във Венецуела.

Публикувайки в социалните мрежи, след като пресподели публикацията на Доналд Тръмп за акцията, Ванс написа: „Президентът предложи разни неща, но беше много ясен през целия процес: трафикът на наркотици трябва да спре и откраднатият петрол трябва да бъде върнат в Съединените щати“.