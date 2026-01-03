Р епубликанският сенатор Майк Лий , заяви, че държавният секретар Марко Рубио го е уверил, че не очаква "по-нататъшни действия във Венецуела" с президента Николас Мадуро в ареста.

УЖАСЪТ НА ВОЙНАТА: Тръмп бомбардира Венецуела цели 90 минути! (ВИДЕО)

Лий каза, че Рубио го е информирал за военната операция и е казал на сенатора, че Мадуро е "арестуван от американския персонал, за да бъде изправен пред съда престъпления в САЩ".

В X Рубио добави: „Мадуро НЕ е президент на Венецуела и неговият режим не е легитимно правителство. Мадуро е ръководител на „Картел де Лос Солес“ – наркотерористична организация, която е поела контрола над страната. И е обвинен в разпространение на наркотици в Съединените щати“.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви, че Мадуро и съпругата му Силия Флорес ще бъдат изправени пред наказателни обвинения след повдигане на обвинителен акт в Ню Йорк.

Бонди се закле в публикация в социалните мрежи, че двойката „скоро ще се изправи пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“.

След нападението на САЩ на венецуелска земя Владимир Падрино Лопес, министърът на отбраната на страната, за когото грешно се твърдеше, че е убит, се обърна към народа: „Това осъдително действие, далеч от декларираната борба срещу наркотероризма, е насочено „към окончателна смяна на режима и нашето подчинение на фалшивите символи на американския империализъм“.