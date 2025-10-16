Рязка ескалация на напрежението между Съединените щати и Венецуела! Президентът Доналд Тръмп официално е упълномощил ЦРУ да провежда тайни операции срещу режима на Николас Мадуро, съобщи The New York Times.

Според информацията, директивата на Белия дом има за цел свалянето на венецуелския лидер от власт. Американската администрация дори е предложила 50 милиона долара награда за информация, която може да доведе до ареста и осъждането на Мадуро по обвинения в наркотрафик.

Източници на изданието твърдят, че новите правомощия позволяват на ЦРУ да извършва смъртоносни операции на територията на Венецуела и в Карибския басейн – нещо, което до този момент не е било официално потвърдено.

Запитан от журналисти защо е разрешил подобни действия, Тръмп отговорил, че „миграцията на венецуелци към САЩ и наркотрафикът“ са основните причини за решението му.

Светът наблюдава с тревога – защото този ход може да се превърне в най-сериозния сблъсък между Вашингтон и Каракас от десетилетия.