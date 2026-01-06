О т 1 януари вече е в сила договорът ни със “Софекострой”, които изцяло поеха почистването на зона 6, която включва районите “Красна поляна”, “Красно село” и “Люлин”. Това обяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева. Тя подчерта, че стремежът е да се увеличи капацитетът им и поетапно да изпълняват всички дейности - извозване на едрогабаритни отпадъци, почистване, снегопочистване.

Камиони

Те разполагат с необходимата техника за районите, заяви Бобчева и обяви, че процедурата за зона 3 ще стигне до ВАС, тъй като има обжалване на решението. Директорът на общинското дружество Даниел Йорданов посочи, между 15 и 30 януари очакват да започнат да пристигат. На възражение, че в “Люлин” 4 и 5 от 11 дни не са извозени отпадъците, Йорданов каза, че правят каквото могат и чакат пристигането на техниката.

“Ние обслужваме с ограничен капацитет район “Люлин”. Съвместно с районната администрация работим за събирането на разпилените отпадъци”, заяви той.

Директорът каза, че с 18 камиона обслужваме трите района.

От думите на директора на СПТО Николай Савов стана ясно, че с по три камиона почистват “Подуяне”, “Слатина” и с два малки. “Проблемът бяха коледните и новогодишните празници, тъй като персоналът ни затрудни много и това доведе до това изоставане, което виждате. Увеличен е капацитетът, който трябва да осигурим. Вчера и онзи ден извозихме над 90 тона отпадъци”, коментира Савов и увери, че ще наваксат до края на седмицата и подчерта, че се поддържат основните пътни артерии и призоваваме гражданите да използват предимно тях.

Проблем

Савов обясни, че когато не могат да достигнат до някоя кофа, тя остава за обслужване след 2-3 дни. Савов поясни, че хората, които се занимават със сметосъбиране, са различни от тези, които работят в завода, и добави, че продължават да набират персонал и имат проблем с наличния.

“Големият проблем е, че шофьорите, които сме намерили, нямат опит и не смеят да влизат там, където са влизали предишните водачи. Работниците, които сме наели, не са професионалисти и работят бавно, в резултат на което се забавя сметоизвозването”, призна директорът на СПТО.

Той сподели, че на ул. “Бесарабия” водачът на камиона не е могъл да премине по улицата заради неправилно паркиран автомобил, чийто водач не е можело да бъде открит. Савов каза още, че въпреки бонусите, които дават, хората не са се съгласили да работят през празничните дни.

Владимир Христовски