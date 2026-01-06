Л юбовта витае във въздуха!

Холивудската красавица Никол Кидман не губи време след развода си с Кийт Ърбан и се утешава в прегръдките на знаменития си колега Ръсел Кроу. Или поне така твърдят медиите отвъд Океана.

Според Radar Online, Кроу се е превърнал в ключова опора за Никол след края на брака й, след като самият той е преминал през труден развод. Той я подкрепя с почти ежедневни обаждания, а наскоро двамата са излизали и на кафе няколко пъти. Той й е помогнал да се стегне, като я е посъветвал да се съсредоточи върху работата.

Звездите се познават от дълги години, но за първи път работят заедно през 2018-а. На екран ги събира драмата „Изгубеното момче“. Оттогава поддържат близки отношения и Кроу дори изпраща на Кидман сценарии за проекти, по които би искал да работят заедно.

Близостта между дългогодишните приятели е причинила напрежение в отношенията на Кроу с дългогодишната му партньорка Бритни Териолт. Териолт гледа на ситуацията с повишено внимание, тъй като подобен близък контакт с колежка заплашва връзката им.

Междувременно, според източници, самата Кидман настоява, че връзката й с Кроу е чисто приятелска.

Източник: БГНЕС