Н ад два милиона документа, потенциално свързани със случая „Епстийн“, все още не са направени публично достъпни.

Това съобщиха от Американското министерство на правосъдието.

Правителството на САЩ беше задължено да публикува всички материали по делото до 19 декември миналата година, но в крайна сметка бяха оповестени едва около 12 285 документа с общ обем 125 575 страници, става ясно от актуализация на прокурора на Ню Йорк Джей Клейтън.

„Повече от два милиона документа стават на различни етапи от процеса на преглед и публикуване“, пише Клейтън в петстраничния доклад, цитиран от АФП.

Над 400 юристи от министерството ще трябва да посветят „следващите седмици“ на анализа на тези материали.

„Става дума за значителен обем документи, като видовете, размерите и форматите на оставащите за преглед материали се различават съществено“, отбелязва прокурорът, подчертавайки необходимостта от „изключително прецизни усилия“ за защита на жертвите на Епстийн от неправомерно разкриване на самоличността им или на лична информация.

Източник: БГНЕС