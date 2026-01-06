Ч естито Богоявление! Да се множат способностите и успехите на войската ни! Както знаете партиите са още в почивка. Но възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна група. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев след тържествения водосвет на бойните знамена на Българската армия.

Партиите ясно заявиха, по време на консултациите, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и аз силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези избирателни промени, така че да се намали до максимум субективизма в броенето и отчитането на гласовете. А това е възможно да стане със 100% машинно гласуване с електронно отчитане на гласовете, но с ръчно преброяване на разписките, което трябва да гарантира по-голямо доверие в изборния процес.

Попитан дали ще влезем във въртележка от избори или ще има ново редовно правителство, президентът каза, че отговорът на тези въпроси могат да дадат само българските граждани пред урните. "Призовавам този път за масово гласуване, за да може да се снижи до минимум корпоративният, купеният и принудителният вот", заяви той.

Дали ще направи отчет за управлението си и дали президентската институция е успяла да обедини обществото: "Ние отчетът го даваме всеки ден с това, което правим за българските граждани. Въпреки всички критики, че разединявам българската нация, категоричната победа на вторите президентски избори, в които участвахме, ясно показа, че въпроки всички тези опорки, хората имат друго мнение. Най-важното е да обединяваме българите около техните най-важни интереси. Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме гражданите. Ние сме избрани да обединяваме българите срещу всеки опит техните права да бъдат нарушавани.

Държавният глава отговори на въпрос: Може ли президентът да обедини българите с партия? - "Тази партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат. По-належащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет", попита той.

Попитан как ще коментира ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, той отговори: Вие сте свидетели, че управляващите положиха неистови усилия, за тази една година, да ограничат международните прояви и правомощия на президентската институция като започнем от срещата на върха на НАТО през сесията на общото събрание на ООН и други формати, но сега странно при такава голяма активност и желание да се изразяват във външната политика - сега странно мълат. Всъщност правителство, което по Конституция ръководи и осъществява външната политика не смее нито да я формулира, нито да я заяви.

Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме до момента. И се натрупаха прецеденти, които засилват риска пред всяка една страна за нейната сигурност, включително и България, посочи президентът.

Това означава, че трябва да се грижим много повече за Българската армия, за собствените отбранителни способности и също така за силата и стратегическата тежест на съюзите, в които членуваме, добави той.

Този ред вече се разпада, ние сме свидетели на правото на силата и това носи редица рискове пред международната сигурност, категоричен е държавният глава.