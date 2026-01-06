Е врото стана неизменна част от нашия живот преди броени дни. Интересът на читателите на всекидневника към Еврокалкулатора е голям и за пореден път любимото издание ще отпечата полезна информация.

За да си направите вярно сметката, вестник „Телеграф“ ще публикува в броя на 8 януари, четвъртък удобна таблица „Еврокалкулатор“. Вземете броя и изрежете от страницата карето със сметнатите суми евро = лев и обратно от 1 до 100 по официалния курс на еврото – 1.95583 лв.

За ваше улеснение може да си носите таблицата в портфейла, портмонето, чантата или да стои вкъщи на удобно място и с нея лесно ще можете да направите за секунди точни сметки за стоки, услуги, промоции и др. Със сигурност ще ви бъде от полза в първите седмици и месеци на превалутирането.

На 8 януари вестника излиза в обем от 40 страници с безплатно приложение „Златно време“, както и специален бонус – осем страници с различни кръстословици, судоку, игри и ребуси и др.

„Телеграф“ може да закупите от местата за продажба на преса в цялата страна – големите хранителни вериги, бензиностанции, точките в моловете, част от офисите на „Български пощи“ и в по-добрите квартални магазини. Цената на всекидневника е непроменена 0.77 € / 1.50 лв.