Ф илмът „Аватар 3“ успя да надхвърли 1 милиард долара приходи в световния боксофис, като запази първото място в САЩ с нови 40 милиона долара от продажба на билети.

Третата част от хитовата поредица на режисьора Джеймс Камерън е реализирала 306 млн. долара в САЩ и Канада и още 777 млн. долара на международните пазари, с което общите приходи достигат 1,08 млрд. долара, съобщи Exhibitor Relations.

Във филма Зоуи Салдана отново влиза в ролята на на’ви воинa Нейтири, а Сам Уортингтън играе бившия морски пехотинец Джейк Съли, който е принуден да се изправи срещу нов враг, застрашаващ семейството му на планетата Пандора.

Това е четвъртият проект на Камерън, преминал границата от 1 млрд. долара, след първите два филма „Аватар“ и „Титаник“.

В Топ 5 в боксофиса на САЩ влизат още „Зоотрополис 2“, „Прислужницата“, „Върховният Марти“ и „Анаконда“.

Източник: БГНЕС