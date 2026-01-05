Ч етирима български джамбази са арестувани в края на годината в гръцкия град Драма, след като опитали да търгуват с пет овце без здравни сертификати, съобщи Овцевъд и Козевъд, по информация на гръцки интернет сайтове. Задържането е извършено по време на полицейска проверка, в момент когато мъжете вече водели разговори с потенциални купувачи. По данни на гръцките власти, животните са били транспортирани с два автомобила, като нито едно от тях не е разполагало с необходимите ветеринарни документи. Това е пряко нарушение на действащите в страната правила за движение и продажба на дребни преживни животни.Според публикациите в Гърция, намерението е било овцете да бъдат продадени за месо. В момента търсенето е високо, а цените – значително по-добри в сравнение със съседни държави, което често изкушава дребни търговци да заобикалят законовите изисквания. Именно такива опити обаче попадат под засилен контрол. След ареста, овцете са конфискувани и предадени на ветеринарните служби, а двата автомобила – задържани като веществено доказателство.

Чума

Животните ще бъдат унищожени съгласно санитарните протоколи, прилагани в страната. Случаят е пряко свързан със строгите мерки, които Гърция прилага заради шарката по овцете и козите – силно заразно вирусно заболяване, което засяга сериозно животновъдството. Болестта циркулира в страната от миналото лято, а контролът върху придвижването на животни е значително затегнат, особено в северните райони. Гръцките власти не крият, че няма да правят компромиси. Всяко движение на животни без пълен набор от документи се третира като риск за цялата животновъдна система. Затова проверки по пътища, пазари и гранични райони продължават ежедневно. Припомняме, че българските овцевъди многократно алармират, че заболяванията на чума и шарка по овцете са резултат от търговия със заразени животни, вкарани нелегално в страната ни. Имаше такива съмнения и за стадото във Велинград.Не случайно огнища са предимно в Южна България, където е по-лесно да се реализират продажбите внос от Гърция. Засега не е известно да има задържани нарушителите от българските служби.

Нарушение

