П еруански шамани предрекоха падането от власт на венецуелският президент Николас Мадуро.

Това стана по време на традиционния им ежегоден ритуал за предсказания, пише френският в. "Фигаро“.

В предсказанията относно това, че Мадуро ще бъде победен, обаче не се включва намеса на американски военни, нито че той ще бъде заловен от тях, разказва шаманът Хуан де Диос Гарсия.

Шаманите предричат още, че през 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп ще има сериозни здравословни проблеми.

Те прогнозират и че Кейко Фухимори ще спечели президентските избори в Перу след три неуспешни опита.

Говорят и за край на войната в Украйна, но това предсказание направиха още през 2023 година и така и не се сбъдна.

Източник: БТА