К ървав екшън разтърси центъра на София! Мъж беше наръган с нож пред Народния театър „Иван Вазов“, а извършителят – 36-годишен, вече осъждан – е задържан от прокуратурата.

Инцидентът е станал около 20:30 часа на 4 януари, когато обвиняемият е нападнал пострадалия и му е нанесъл удар с нож в дланта. В резултат мъжът е получил прободно-порезна рана на лявата ръка и е потърсил медицинска помощ.

⚠️ Според разследването нападението е извършено по хулигански подбуди – на публично място, без личен конфликт или мотив. Прокуратурата посочва, че действията на нападателя са демонстрация на безнаказаност и грубо пренебрежение към обществения ред.

👮‍♂️ 36-годишният мъж е криминално проявен и вече е задържан за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка „задържане под стража“.