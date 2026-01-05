Б оян Недев ще изпълнява временно длъжността „главен архитект на София“, за да се гарантира нормалната работа на администрацията и приемственост в процесите.

Това гласи позиция на кмета на София Васил Терзиев, изпратена от пресцентъра на Столичната община (СО) по повод оставката на Богдана Панайотова.

Арх. Боян Недев досега е заемал длъжността началник на отдел „Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството“ в Направлението „Архитектура и градоустройство“ към СО.

"От утре, 6 януари, арх. Богдана Панайотова вече няма да изпълнява длъжността „главен архитект на София“. Приемам подадената от нея оставка и ѝ благодаря за решението, което позволява темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред", посочва Терзиев в своята позиция.

Той добавя, че големите теми пред София са конкретни и дългосрочни – създаване на фонд „Благоустройство“, който да осигурява изграждане и поддръжка на инфраструктурата, иницииране на законови и подзаконови промени, с които да се ограничи презастрояването, и нов начин на устройствено планиране, който да свързва строителството с трафика, социалната инфраструктура, зелените площи и качеството на градската среда.

Това, по думите на кмета, изисква ясен модел на управление, добра координация и работа в екип. За мен реформата не е въпрос на постове, а на резултати – как по-бързо и по-прозрачно се взимат решения, как се използват наличните ресурси и как градът реално се променя към по-добро, отбелязва той.

Източник: БТА