Е дин от членовете на прочутата престъпна групировка „Розовите пантери“, участвал в дръзкия въоръжен обир на бижутерия в Халкидики, е арестуван в България.

Това става след като гръцките власти идентифицираха извършителите на престъплението, при което бяха откраднати бижута и луксозни часовници на стойност близо 580 000 евро.

След дълго разследване служители на Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция установиха самоличността на двама сръбски граждани на 48 и 46 години. Срещу тях са издадени европейски заповеди за арест, въз основа на които единият е задържан в България, а другият – в Хърватия, пише „Прототема“.

Двамата са сочени като членове на международната престъпна мрежа „Pink Panthers“. Групировката е известна с високата си степен на организация, адаптивност и непрекъснато усъвършенстване на методите си, като се специализира в обири на бижутерии в цяла Европа. Основна цел на нападенията са скъпи бижута и луксозни часовници от реномирани търговски обекти.

Очаква се компетентните съдебни органи да се произнесат по екстрадицията на двамата заподозрени в Гърция, където ще бъдат изправени пред съда.

