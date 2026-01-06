В ицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов показа как обменя евро за броени минути.

„3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров. Работеха както банкнотоброячната, така и монетоброячната машина. Нямаше никакъв проблем със софтуера, нито с отпечатването на квитанцията за обмяната. Бързо. Без нерви и напрежение. С усмивка. Точно, както очакват хората“, написа в социалните мрежи Караджов.

Караджов напомни, че евро може да се обмени без комисионна в 2230 пощенски станции в страната.

„Българските пощи са натоварени с ясна и целенасочена обществена задача: да осигурят безкомисионна обмяна на левове в евро в онези населени места, в които НЯМА банкови клонове“, уточни той.

Караджов смята, че преходът към еврото не трябва да плаши или напряга.

"Български пощи" са готови да помогнат на всеки, който има нужда да обмени пари“, каза още вицепремиерът в оставка.