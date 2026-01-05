П овече от 6 месеца Пловдивската районна прокуратура не може да разкрие врачката, както и отварата, която е дала на 35-годишната Пепи Димитрова. Това стана ясно, след като държавното обвинение удължи разследването, свързано с ясновидство и духовно изцеление в село Караджалово.

Родителите на жертвата Валентин и Ружка Димитрови от Пловдив твърдят, че дъщеря им е починала през месец май, а тялото й е открито в автомобил, в близост до градския стадион в Първомай.

Ритуал

Жената е намерена мъртва след участие в ритуал по екзорсизъм, воден от известна в района гледачка, предлагаща ясновидски и други услуги. Във фаталната вечер имало група хора, дошли за духовно изцеление. Починалата пристигнала в нетрезво състояние. Въпреки това тя взела участие в ритуала, а по време на церемонията, по указания на лечителката, изпила отвара от билки. Малко след като напуснала мястото жената започнала да повръща в автомобила си, където и е настъпила смъртта ѝ от задушаване.

Пияна

Аутопсията показва високи нива на алкохол и никотин в кръвта на починалата. Разследването продължава да работи активно по установяване на причините, довели до смъртта на жената. Разследва се и ролята на лицето, организирало ритуала, както и съставът на отварата, която е приета от починалата. Досъдебното производство е за изясняване на причините за смъртта и ако евентуално се установи, че тя е била отровена, едва тогава може да се повдигне обвинение на знахарката. Засега баячката е разпитвана само като свидетел. Първоначално посоченият срок на разследване е до 2 декември 2025 г., но прокуратурата продължава работата по случая. "На 2 юни ми се обадиха криминалисти от Първомай и ми казаха да отида в полицията. Там ми съобщиха, че в 9 часа сутринта дъщеря ни е била намерена мъртва в автомобила си. Пет дни по-късно обаче в смъртния акт пише, че е починала в 2 часа през нощта", разказа бащата пред Нова тв. Според майката това не е първият фатален инцидент след посещение при врачката от Караджалово, а имало поне още пет подобни случая, но те се потулват, защото знахарката имала приятели по високите етажи на властта.