Е страдните прими Йорданка Христова и Мими Иванова се събират за 80-годишнината на колежката си Мария Нейкова.

Те ще изпълнят заедно емблематичната песен „Яворова пролет“ на концерта на 11 февруари в зала 11 на НДК. В оригиналната версия Мими и Мария Нейкова пеят с Паша Христова, а сега на нейно място ще влезе Руми Коцева.

Снимки

Концертът с песните на незабравимата авторка на „Вървят ли двама“ и „Светът е за двама“ е наречен „Ще ти говоря за любов“ и е организиран от Народно читалище „Д-р Петър Берон 1926“. На сцената ще излязат още Михаил Белчев, Роси Кирилова, Стефан Митров, както и младите изпълнители Никола Попов, Мими Гавазова, Белослава Костадинова, Яна Торманова, Катерина Василева и Максим Христов. „Това е втори концерт за Мария, който правим. Като разбра за идеята ни, синът й Цветин много се зарадва. Предостави ни нейни снимки за плаката“, сподели пред „Телеграф“ Надежда Захариева, по чиито стихове Нейкова е композирала доста хубави песни.

Плакатът за концерта

Хипотеза

Тя припомни и че след демократичните промени през 1989 г. двете са заживели в един блок в кв. „Изток“ и в един момент са станали много близки. „Първото ни запознанство беше задочно – по телефона. Един ден непознат дотогава женски глас ми се представи: „Аз съм Мария Нейкова. Моля да ми разрешите да напиша музика по стихотворението ви „Хипотеза“? Първата ми реакция беше: „Но то не става за музика!“. Разбира се, дадох съгласието си. И Мария създаде песен по това стихотворение. Тогава не знаех, че след няколко години, когато за семействата ни – нейното и моето, ще дойдат трудни времена и ние ще се превърнем в специалистки по... оцеляване... Трудно е за вярване, но това е самата истина!“, споделя Надежда Захариева.

Златният Орфей

Голямата поетеса пази и весели спомени с нея, един от които се е случил по време на възраждането на фестивала „Златният Орфей“ в Слънчев бряг: „Вечерта отидохме да хапнем в едно заведение, в което свиреше ромски оркестър. Солистът изпълняваше най-хубавите ромски песни. Разбрал той, че две неслучайни дами са дошли да вечерят в ресторанта и дойде при нас. След като ни направи съответните комплименти и каза, че е наш почитател, помоли да му напишем песен. Мария му каза, че и той пее много хубаво, но иска да го чуе как пее на български. А като започна да пее на български, Мария ме погледна изразително... Разбрах я без думи. Не разочаровахме човека, но и не му обещахме да напишем песен“.

Лео Богдановски