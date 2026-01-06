М одернизацията на Българската армия е на път да бъде замразена, ако политическата криза продължи и страната остане без приет бюджет. Това предупреди министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на традиционния водосвет на бойните знамена и светините на Българската армия.

По думите му перспективата за 2026 г. е „много добра“, ако се гледа през призмата на постигнатото през 2025 г., но липсата на бюджет и нестабилната политическа обстановка налагат спиране на ключови процеси в отбраната.

Запрянов отчете, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са назначени 1300 военнослужещи, като броят им трябва да достигне 1500. Въпреки това, при удължен бюджет няма средства нито за нови назначения, нито за продължаване на модернизацията.

Министърът в оставка разкри още, че Националният план за отбрана вече е в Европейската комисия и има положителни сигнали за одобрение на девет проекта, но финансирането – заем за над 3,2 млрд. лева – не може да бъде осигурено без редовно правителство и работещ парламент.

„Това означава избори, нов кабинет и парламент, който да одобри заемите“, подчерта Запрянов.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че целта остава ясна – до 2030 г. Българската армия да заеме достойно място във военния баланс в региона, но предупреди, че за това е нужно държавническо мислене, а не политическо безвремие.