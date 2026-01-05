Г рупа „Сигнал“ крои „любовен“ концерт.

Събитието ще се проведе на 14 февруари в зала 11 на НДК, информират от екипа на групата.

То ще даде старт на националното турне на групата.

„Концертът е замислен като мащабен VIP музикален спектакъл, посветен на любовта като движеща сила – в човешките отношения, в изкуството и в цялото творчество на групата. Това ще бъде вечер, в която различни поколения ще се срещнат, за да преживеят заедно песните, превърнали се в саундтрак на лични истории, любови и съдби. Този концерт има и по-дълбок смисъл. Той бележи началото на национално турне, което цяло лято ще обикаля страната и ще се превърне в кампания, поведена лично от Данчо Караджов, с ясно и силно послание – повече любов между хората. Чрез музиката на „Сигнал“, чрез срещите с публиката в различни градове, турнето ще носи идеята за близост, човечност и споделена емоция във време, в което обществото има нужда именно от това“, разказват организаторите.

„Любовта не е клише, тя е избор и отговорност“, споделят от екипа на групата.

Източник: БТА