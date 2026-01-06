В секи четвърти изследван е с грип. Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести от последните седмици у нас. Доминиращ е грипният вирус A(H3N2).

Данните показват, че 447 клинични проби са изследвани за грипни вируси А/В и SARS-CoV-2. Доказани са 97 грипни вируса A(H3N2), 14 грипни A(H1N1) и 10 SARS-CoV-2. В три проби пък е доказана смес от два грипни вируса - A(H1N1) и A(H3N2).

Общо 349 проби пък са изследвани допълнително за девет други респираторни вируси. Доказани са шестима пациенти с респираторен синцитиален вирус (RSV). Две проби са положителни за парагрипни вируси 1-и тип, 2 за парагрипни вируси 2-и тип, 8 за парагрипни вируси 3-ти тип, 45 за риновируса, 4 за аденовируса, 24 за бокавируса и един за ентеровирус.

Средната заболеваемост за страната е 88,55 на 10 000, като по-високи стойности се отчитат в областите Благоевград, Бургас и Перник. Най-засегната остава възрастовата група до 4 години. След нея се нарежда групата от 5 до 14 години, докато най-ниска заболеваемост се отчита сред хората над 65-годишна възраст, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Розалина Чобанова.

Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в Софийска област остава под епидемичните стойности, като към момента не се отчита сериозен епидемичен риск. Софийска област се нарежда на шесто място в страната по заболеваемост, като регистрираните случаи са 66,14 на 10 000 души население.

„Но може да кажем, че в момента все още не сме в пика на епидемията, както е в някои държави, като например Франция“, каза проф. Тодор Кантарджиев в ефира на Нова телевизия.

Новият вариант на грип се предава много по-лесно, но той не води до по-тежко протичане. „Ще бъдат заразени повече хора, защото е по-прилепчив и защото колективният имунитет е такъв, че предполага едно масово заразяване. Този грип е опасен за децата във възрастта от 5 до 14 години. Там очакваме най-много болни“, каза той.

По думите на експерта би било добре междусрочната ваканция на учениците да бъде удължена с ден-два или да стане четири дни заедно със съботата и неделята, защото това води до намаляване на случаите, посъветва професорът.

