Д иректорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова предупреди за очаквано скокообразно нарастване на заболеваемостта в страната. Тя очаква това да стане седмица, след като всички се завърнат от почивните дни, тъй като сега данните са изкривени заради многото неработни дни и ученическата ваканция.

Според проф. Христова 87% от пробите показват грипен вирус AH3N2, като чрез секвениране е установено, че 95% от тях са от променен вариант.

ТОДОР КАНТАРДЖИЕВ: Ако се увеличи междусрочната ваканция, ще се намали разпространението на грипа! (ВИДЕО)

„Имаме стабилно доминиране на новия вариант. Той е по-заразен, но няма данни да протича по-тежко“, уточни тя.

Инкубационният период е кратък – до 3 дни, а симптомите се проявяват внезапно.

„За 2–3 часа висока температура и обща отпадналост свалят човека на легло. Усеща се дразнене в гърлото, главоболие, болки в ставите и мускулите. След това се появява кашлица с отхрачване и хрема“, обясни проф. Христова пред БНР.

Тя подчерта, че в момента не може да се говори за епидемична вълна, а отчетеният спад на заболеваемостта не отразява истинската картина.