Б иопроизводителите хукнаха да атакуват необятния китайски пазар. 15 фирми, които произвеждат органик храни и продукти вече са одобрени за участие от Министерство на земеделието и храните в едно от най-популярните в света биоизложения BIOFACH. Списъкът с фирмите е публикуван на официалната страница на агроведомството.

„Очакваме Министерски съвет да одобри средства за национален щанд в Поднебесната империя, и ако това стане, ще участваме за първи път на това биоизложение, коментираха от Министерство на земеделието пред „Телеграф“. Те разказаха, че BIOFACH, традиционно се провежда в Нюрнберг през февруари, където България традиционно участва. BIOFACH обаче е направило своего рода дъщерни компании в Китай и Южна Америка. Така панаир за био продукти BIOFACH се провежда в Шанхай през май, а в Сао Паоло в Бразилия през 2026 г. през юни месец. Българските производители обаче са проявили огромен интерес за изнесения панаир предимно в Китай, поради което е обявен прием за кандидати, от които са одобрени 15 фирми.

Еврокомисарят Кристоф Хансен /вдясно/ похапва баница на българския щанд

Въодушевление

Панаирът има основно бизнес насоченост и на него се се сключват търговски договори. За разлика от познатата ни “Зелена седмица“ в Берлин, която е с потребителска насоченост, продукти не се продават, а се носят само мостри. За това колко китайският биопазар е изкусителен за нашите биофермери свидетелства коментар на Веселина Ралчева, известна с етеричните си продукти, биоплодове и зеленчуци под пост в социалната мрежа Фейсбук на Стоилко Апостолов, шеф на „Биоселена“, където той припомня, че текат последните срокове да се кандидатства за Китай.

„Като човек, завърнал се от Китай преди по-малко от месец, мога да препоръчам на всички колеги, имащи крайни и трайни продукти, да погледнат към китайския пазар. Моментът е благоприятен, защото има такава партийна повеля там да се работи с Източна Европа. Няма да навлизам в геополитиката и да обяснявам защо.“ пише Веселина Ралчева.

Юбилей

Пак 15 български компании ще представят земеделската и хранителната индустрия на в средата на януари на най-голямото изложение за храни „Зелена седмица“ в Берлин, потвърдиха от МЗХ. Щандът за участниците е безплатен, ще показват основно мед, продукти от етерични масла, шипкомво масло, сирена, колбаси, вино и др. Тази година „Зелена седмица“ е особено важна, защото има 100 годишен юбилей от създаването си. На България е оказана огромна чест, защото щандът ни е разположен в палата 18, която е в самото начало в съседство се един от най-атрактивните участници Нидерландия, разказаха от агроведомството.

Помага българо- китайски център в Нинбо

Веселина Ралчева разказва, че има изграден Българо-Китайски център в Нинбо, който подпомага процеса по навлизане на пазара в Китай. Според нея това не се случва лесно и бързо, но все отнякъде трябва да се започне, а информацията винаги е най-важна и в случая има към кого да се обърнем. Тя обяснява, че първата крачка е да отидеш на място и добиеш първи впечатления, знания за регулациите и първи контакти. „Изложението Биофах е много подходяща първа стъпка за биопроизводителите - от една страна държавата поема щанда, брандинга и транспорта - най-сериозната финансова тежест. От друга - изложенията са подходящо място за всичко, което по-горе изброих. От трета - самите разноски за пребиваване в Китай съвсем не са сериозни, сравнявайки ги с европейските страни например. И настаняване, и изхранване са по-евтини от България.“, пише Веселина Ралчева. Според нея, билетите за пътуване са разход, но ако резервираш достатъчно рано, ще бъде сведен до минимум. „Надявам се да сме повече и желая успех на всички, които се престрашат.“, пише вдъхновена биопоризводителката.

Списък с участниците в двете изложения от сайта на Министрество на земеделието и храните

Светлана Трифоновска