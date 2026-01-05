С рив на производството на плодове и домати отчита националната статистика през 2025 г. Като цяло селскостопанската продукция е намаляла като обем, но стойността й се увеличава заради ръст в цените.

Растениевъдство

Неблагоприятните метеорологични условия са довели до значителен спад на реколтата при плодовете и пресните зеленчуци. При прасковите продукцията е надолу с 53,3% спрямо миналогодишната. При ябълките реколтата се е свила с 24,2%. Намаление има и при производството на домати – с 22,6%. При зърнените култури спадът е минимален – под 1 на сто. При техническите култури пък се отбелязва увеличение с 1,6%. Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, възлиза на над 6,5 милиарда лева, като отбелязва ръст с 1,5% спрямо 2024 г. Увеличението се дължи на повишението на цените с 6,6%, докато при обемите е регистрирано намаление с 4,8%.

Ръст на цените е регистриран в почти всички основни групи култури: плодове (84,7%), зеленчуци (17,6%), зърнени култури (1,6%), технически култури (4,4%), фуражни култури (3,2%) и на други растениевъдни култури (5,6%). Спад на цените се наблюдава единствено при протеиновите култури - с 14,4%.

Животновъдство

Продукцията, произведена от животновъдството, е над 2,5 млрд. лв., като отбелязва ръст с 5% спрямо предходната година. Увеличението се дължи както на по-високите цени - с 1,3%, така и на нарастването на обемите - с 3,7%. Според първоначалните оценки крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2025 г. възлиза на близо 9,9 млрд. лeвa. Нетният предприемачески доход e 915 млн. лева.

София Симеонова