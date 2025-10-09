Д ва клуба от Ла Лига са се възпротивили на идеята Виляреал да посрещне Барселона в Маями на 20 декември. Това разкри изпълнителният директор на „жълтата подводница“ Роиг Негеролес. Единият очаквано е Реал Мадрид, а другият е Хетафе. Първоначално се твърдеше, че за подобно преместване на вътрешен мач е необходимо пълно мнозинство сред участниците.

„В Ла Лига никога не е имало единодушие. Някой винаги е на различно мнение от останалите. Реал Мадрид и Хетафе се противопоставиха на идеята“, сподели Негеролес относно двубоя срещу каталунците, който ще се проведе в Съединените американски щати в интервю за El Larguero.

„Скоро техният стадион (б.р. – „Сантяго Бернабеу“) ще приеме мач от НФЛ и те ще получат финансова печалба от това. Другите лиги се промотират в Европа, но Ла Лига не може да го направи в САЩ? Не сме побеждавали Барселона у дома 12 години, но ги победихме като гости в последните два сезона. Побеждаваме ги повече в Барселона, отколкото във Виляреал“, добави той пред COPE.