Ханзи Флик се надява да има Гави (вдясно) в състава си още на 14 септември.

С тарши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди информациите в испанските медии, че халфът Гави няма да пътува с националния отбор по футбол за двубоя от световните квалификации срещу България. 21-годишният играч лекува травма в дясното коляно, получена на тренировка в петък.

"Планът е Гави да се завърне за мача с Валенсия (на 14 септември). Ще видим как прогресира, но определено днес се чувства по-добре. Това е положително за нас", заяви Флик в съботната си пресконференция.

Гави се завърна в игра за Барса през миналия октомври, след като лекува скъсани кръстни връзки в същото коляно цели 11 месеца. Той изигра 26 мача за шампионите.

Халфът ще остане в Барселона, докато неговите съотборници в националния тим гостуват на България на 4 септември. Мачът от Група Е на световните квалификации ще започне в 21:45 българско време на стадион "Васил Левски". България започва лагер в неделя.