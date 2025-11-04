Н орвежката голова машина Ерлинг Холанд е наясно, че може да счупи редица рекорди, но настоява, че не мисли за нито един от тях. Нападателят направи експлозивен старт на сезона за Манчестър Сити и Норвегия, отбелязвайки 26 гола в 16 мача за клуба и страната. Неговите два гола срещу Борнемут в неделя увеличиха броя му в мачовете във Висшата лига до 98 от 107 мача, което го поставя начело да стане играчът, достигнал най-бързо до границата от 100 гола.

С темпото, с което бележи голове и предвид младостта му, рекордът на Алън Шиърър във Висшата лига от 260 гола изглежда е в рамките на неговите възможности. На въпроса дали мисли за рекорди, Холанд каза на пресконференция: Трябва да ви попитам кой рекорд имате превдид. Да не звуча арогантно, но кой? На Шиърър? Трябва да игнорирам тези неща. Всъщност не знам никакви рекорди, но този на Шиърър го знам.

Не мога да мисля за рекорди, които да чупя. Опитвам се да помогна на отбора да печели футболни мачове. Знам, че е скучно, знам, че искате да кажа точно обратното.“ Холанд говори пред медиите преди мача на Сити от Шампионската лига срещу бившия му клуб Борусия Дортмунд на стадион "Етихад“ в сряда.

