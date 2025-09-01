Ф енербахче официално обяви трансфера на Марко Асенсио от Пари Сен Жермен. По непотвърдена информация сделката е на стойност 7,5 милиона евро плюс бонуси, а испанецът ще подпише договор за 3+1 години. Асенсио ще играе с номер 21 в новия си клуб.

„Много съм щастлив да съм тук. Нямам търпение да играя пред нашите фенове на този стадион. Казаха ми, че тук има страхотна атмосфера. Искам да се присъединя към отбора и да тренирам със съотборниците си. Благодаря на всички за съобщенията и подкрепата – надявам се да им върна любовта с успехи на терена“, сподели испанецът.

През последните шест месеца Асенсио игра под наем за Астън Вила, където в 21 мача реализира 8 гола и записа една асистенция. Бирмингамци обмисляха да го задържат за постоянно, но не успяха да се споразумеят с ПСЖ.

