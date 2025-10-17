Н ападателят на Барселона Ламин Ямал ще спре да дава безплатни автографи на феновете, съобщава "Мундо Депортиво".
Според информацията, 18-годишният испански национал скоро ще подпише рекламен договор с компания, която ще продава стоки с неговия автограф. Играчът е помолен да не подписва безплатно за феновете, за да се предотврати спадането на цената на стоките.
Този сезон Ямал има пет участия във всички турнири, като отбелязва два гола и прави четири асистенции. Договорът му с Барселона е до края на юни 2031 г.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE