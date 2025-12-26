С ветовната футболна централа (ФИФА) провежда тестове на ново технологично решение, предназначено да установява дали топката е напуснала очертанията на терена в хода на атаката преди реализиране на попадение. Системата носи името „Out of Bounds“ и е сред няколкото иновативни разработки, които бяха изпробвани по време на три двубоя от Междуконтиненталната купа, изиграни по-рано този месец на територията на Катар.

Паралелно с това световната футболна централа разшири и приложението на технологията „Real-time 3D Recreation“, чиято цел е по-бързо и визуално прецизно отсъждане на засадите по линията на видимост. Както за видео асистент реферите (ВАР), така и за телевизионната аудитория, са достъпни две виртуални камери, които възпроизвеждат гледната точка на двамата вратари.

Разработването на тези системи е осъществено от ФИФА в партньорство с компанията Hawk-Eye Innovations. На този етап обаче няма яснота дали и кога въпросните технологии ще бъдат въведени официално в националните футболни първенства.

