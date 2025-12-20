А л Насър, където играе Кристиано Роналдо, отнесе наказание от ФИФА. Клубът от Саудитска Арабия е със забрана за трансфери. Санкцията е до „второ нареждане“. Причината за налагането ѝ е, че от Ал Насър са забавили вноска от 9 млн. евро към Манчестър Сити за трансфера на Аймерик Лапорт през 2023 г. Въпросната сума е трябвало да бъде преведена на англичаните най-късно до миналия 31 август. От Ал Насър трябва да платят, за да бъде вдигната санкцията.

Лапорт бе привлечен за 27.5 млн. евро. Той вече не е в клуба, след като през миналия януари бе продаден на Атлетик Билбао за 10 млн. евро.

Това не е първо такова наказание на Ал Насър. През юли 2023 г., месеци след трансфера на Роналдо, клубът отново имаше забрана за трансфери. Тогава причината беше забавяне на пари по трансфера на Ахмед Муса от Лестър през 2018 г.