4 август 2022: Филип Кръстев току-що е вкарал за Левски във вратата на домакина Хамрун Спартанс пред погледа на съдията Вили Делажо, който дава дузпи и картони за неправилно дишане. Въпреки успеха си с 1:0 в първия мач от третия кръг на Лигата на конференциите „сините” обаче отпаднаха след срам в реванша.

Ф ренският съдия Вили Делажо получи от УЕФА назначение за световната квалификация Испания - България в група "Е". Четвъртата среща и за двата отбора е във вторник (14-и октомври) от 21:45 часа на стадион "Хосе Сория" във Валядолид и те влизат в коренно противоположни позиции.

„Ла Роха” няма грешка и са с пълен актив на върха, докато нашите нямат точка и са последни с покъртителната голова разлика 1:12.

Помощниците на мосю Делажо ще са негови сънародници, но хората, които ще отговарят за системата за видеоповторения (ВАР) са от Нидерландия и Белгия.

Ерван Финжан и Брис Парине льо Телие ще бъдат на двата тъча. Четвърти съдия е Жереми Пиняр.

За главен ВАР-аджия е изпратен Денис Йохан Хиглер от Нидерландия, а асистент ще бъде Ян Ботерберг от Белгия. Съдийски наблюдател ще бъде една от иконите на съдийството в началото на века – белгиецът Франк де Блеекере. Делегат на УЕФА е Георг Люхингер от Лихтенщайн.

Делажо е на 33 години, роден е в Корие (регион Оверн-Рона-Алпи) в Югоизточна Франция. Той работи като агент на недвижими имоти и обяснява в няколко интервюта, че съдийството му помага много в професията извън терена, защото го учи да управлява много хора на едно място.

Иначе е започнал да ръководи мачове на свои връстници още на 13 години, а през 2018-а влиза в Лига 1 на Франция. От 2020-а е международен арбитър, но все още е в Категория 1, където е и българският топсъдия Георги Кабаков.

За Делажо прави впечатление, че не се колебае и редовно дава дузпи, често повече от една на мач. Последният такъв случай беше преди седмица в дербито на Лазурния бряг Монако – Ница, завършил 2:2, когато свири цели три 11-метрови. Три дни по-рано даде дузпа и на мача от Лига Европа Нотингам (Англия) – Мидтиланд (Дания), която помогна на гостите да спечелят с 2:3. Но поредицата не спира до тукаи статистиката показва, че в последните си общо 7 мача във всички турнири винаги е показвал поне по един път точката за изпълнение на дузпа. Не е пестелив и на картоните, като почти няма среща с под три наказания в жълто, уточнява БТА.

На 4 август 2022-ра той ръководи първата среща от третия кръг на квалификациите в Лигата на Конференциите между Хамрун Спартанс (Малта) и Левски София, завършил 0:1 с гол на Филип Кръстев в 90+5. Седмица по-късно обаче „сините” записаха поредна срамна страница в историята си след 1:4 с дузпи на „Герена”.

На националния отбор на Испания ще свири за втори път, като предишния му опит е бил през 2021-ва – 4:0 над Литва в контролна среща.