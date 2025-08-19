О тборът на Олимпик Марсилия ще накаже Адриен Рабио и Джонатан Роу след спречкването между двамата при загубата с 0:1 от Рен в първия кръг на Лига 1, съобщава RMC Sport. Инцидентът с участието на играчите се е разиграл в съблекалнята, като съотборниците им и персоналът са се затруднили да ги разтърват. Стигнало се е и до много сериозни заплахи между двамата.
Ръководството взе бързи мерки, което доведе до временното изключване на двамата играчи от първия отбор. Играчите са пропуснали тренировката на Марсилия вчера.
🚨 Les détails de l’altercation entre Rabiot 🇫🇷 et Rowe 🏴 :— Fan OM (@fan______om) August 19, 2025
Après des critiques de Rulli 🇦🇷 envers l’Anglais, Rabiot 🇫🇷 aurait saisi Rowe 🏴 par le col, dans une atmosphère tendue où plusieurs coéquipiers semblaient eux aussi à cran !
🗞 @lequipe #TeamOM #SRFCOM pic.twitter.com/9ItjQhhtml
Шефовете обмислят да поискат от Рабио и Роу да направят дарение на фондацията на клуба.