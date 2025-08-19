О тборът на Олимпик Марсилия ще накаже Адриен Рабио и Джонатан Роу след спречкването между двамата при загубата с 0:1 от Рен в първия кръг на Лига 1, съобщава RMC Sport. Инцидентът с участието на играчите се е разиграл в съблекалнята, като съотборниците им и персоналът са се затруднили да ги разтърват. Стигнало се е и до много сериозни заплахи между двамата.

Ръководството взе бързи мерки, което доведе до временното изключване на двамата играчи от първия отбор. Играчите са пропуснали тренировката на Марсилия вчера.

Шефовете обмислят да поискат от Рабио и Роу да направят дарение на фондацията на клуба.

 

Лига 1 Марсилия скандал сбиване