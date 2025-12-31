Р еал Мадрид понесе тежък удар в навечерието на Новата 2026 година. Килиан Мбапе е контузен и ще отсъства в продължение на поне три седмици. Това означава, че френската мегазвезда ще пропусне мачовете от Суперекупата на Испания. Реал ще срещне градския съперник Атлетико на полуфинал, а ако победи, на финала ще се изправи срещу Барселона в Ел Класико или Атлетик Билбао.

Мбапе е аут за първия мач за годината срещу Бетис, както и срещата с Леванте, и двете от Ла Лига. Той ще е под въпрос за домакинството срещу бившия му тим Монако в Шампионска лига и визитата на Виляреал за първенство. Травмата на френския нападател е в коленните връзки. Той изпитваше болка още от мача със Селта, като пропусна двубоя с Манчестър Сити, но стисна зъби и изигра последните три срещи за годината. Мбапе е взел решение да спре, защото вече не издържа на болката.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX