Г олмайстор номер 1 в историята на футбола за всички времена Кристиано Роналдо заяви, че вероятно ще прекрати състезателната си кариера в рамките на следващите от една до две години. В социалните мрежи 40-годишният португалец написа, че това ще се случи "скоро", след което уточни и крайния срок. Роналдо, който има договор с тима на Ал Насър до 2027 година, бе гост на световната среща за туризъм и инвестиции в Саудитска Арабия.

"Скоро означава десет години. Не, шегувам се. В момента се наслаждавам на играта си. Но във футбола, когато достигнеш определена възраст, месеците започват да отминават много бързо. Сега се чувствам много добре. Бележа голове и се чувствам бърз и силен. Наслаждавам се и на времето в националния отбор на Португалия. Но нека бъдем честни. Под скоро имам предвид, че това ще се случи след година или две", заяви Роналдо.

Той добави, че световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година ще бъде последното му голямо първенство. "Със сигурност ще бъде така, защото догодина по време на Мондиала ще бъда на 41. Дадох всичко на футбола. Играя професионално от 25 години. Поставих много рекорди както на клубно, така и на национално ниво. Горд съм от това, което постигнах и вече живея за момента", добави португалецът, който е лидер в класацията и по голове на национално ниво със 143.

