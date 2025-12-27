А рсенал победи с 2:1 Брайтън в мач от 18-ия кръг на Висшата лига и си върна първото място в класирането, заето от Манчестър Сити по-рано днес. Тимът на Микел Артета стигна до трети пореден успех в първенството, като отново имаше проблеми след почивката.

Домакините натиснаха в началото. Букайо Сака имаше възможност, но Барт Вербруген спаси удара му. В 14-ата минута Арсенал поведе. Сака подаде към Мартин Йодегор, който се разписа с удар от границата на наказателното поле. В края на първото полувреме Мартин Субименди стреля, но ударът му бе спасен. При добавката Леандро Тросар не уцели вратата.

След почивката домакините поведоха с 2:0 след автогол на Жоржиньо Рютер в 52-ата минута. Вербруген спаси удар на Виктор Йокереш.

В 64-ата минута гостите намалиха изоставането си. Ясин Аяри стреля, топката се отклони в гредата, а при добавката Диего Гомес бе точен отблизо. Малко по-късно Брайтън беше много близо до втори гол. Янкуба Минте се измъкна и стреля, но вратарят на Арсенал Давид Рая отрази с крак. Габриел Мартинели и Габриел Жезус пък пропуснаха възможности за Арсенал.

Арсенал е начело в класирането с 42 точки. Брайтън е 12-и с 24.

Останалите резултати: Брентфорд - Борнемут 4:1, Бърнли - Евертън 0:0, Уест Хем - Фулъм 0:1, Ливърпул - Уулвърхемптън 2:1