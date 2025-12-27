Л ивърпул победи с 2:1 Уулвърхемптън в емоционален мач от 18-ия кръг на Висшата лига. Преди мача двата тима почетоха загиналия през юли Диого Жота, който в кариерата си игра и за „червените“, и за „вълците“. На терена излязоха две от децата на португалеца.

Това е трета поредна победа за Ливърпул във Висшата лига.

Домакините започнаха мача добре. В 11-ата минута Юго Екитике беше близо до гол, но уцели гредата. Вратарят на Ливърпул Алисон спаси изстрел на Матеус Мане. В 28-ата минута Алексис Мак Алистър също уцели греда.

Ливърпул нанесе удара си в края на първото полувреме. В 41-ата минута Райън Гравенберх вкара за домакините след подаване на Жереми Фримпонг. Само минута по-късно резултатът вече бе 2:0. Екитике изведе Флориан Вирц, който отбеляза първия си гол за „червените“ във Висшата лига.

Гостите се върнаха в мача в началото на второто полувреме. Толуваласе Арокодаре стреля след ъглов удар, Алисон спаси, а при добавката Сантяго Буено вкара. В следващите минути Вирц и Къртис Джоунс пропуснаха положения за домакините.

Уулвърхемптън държеше повече топката в последните минути и опита натиск, но домакините удържаха.

Ливърпул е 4-и във временното класиране с 32 точки. Уулвърхемптън е 20-и с 2 точки.