Н ападателят на Байер Леверкузен Виктор Бонифейс набеди „клоуни“ за провалените си медицински прегледи в Милан и пропадналия наем при росонерите.

След като не издържа тестовете Милан се отказа от възможността да го привлече.

Двата клуба се бяха разбрали за сделка под наем на стойност 5 милиона евро, като Милан щеше да има възможност да откупи правата на футболиста за 24 милиона евро догодина.

"Всички казват, че не съм сериозен. Играя за клуб от нивото на Байер, клуб като Милан ме иска. И все още казват, че не съм сериозен!“, изригна нападателят в социалните си мрежи.

„Оказва се, че ако бях сериозен, щях да играя на Юпитер. Наоколо има само клоуни. Ако не съм сериозен и съм на това ниво, нека си остана такъв, какъвто съм“, пожела си Бонифейс.

През сезон 2024/25 нападателят изигра 27 мача във всички турнири, отбеляза 11 гола и направи 2 асистенции.

Източник: БТА