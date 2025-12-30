Б ившият защитник на Реал Мадрид Серхио Рамос може да продължи кариерата си във френския елитен отбор Ница, съобщават местните медии. Според информацията испанският футболист вече води преговори с ръководството на Ница.

Рамос се стреми да се завърне в европейския футбол след мексиканската си авантюра с тима на Монтерей. Ако се стигне до трансфер в Ница, Серхио Рамос може да гостува в Разград на Лудогорец в срещата между двата отбора на 29 януари от турнира Лига Европа. Испанецът няма да може да вземе участие в мача, тъй като той не може да бъде картотекиран. Но не пречи да дойде да подкрепи новия си отбор, ако дойде.

Последният клуб на 39-годишния Рамос беше мексиканският Монтерей, който той напусна в началото на декември.

