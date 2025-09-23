Ц ентралният бранител на Лудогорец - Едвин Куртулуш, говори на пресконференцията преди гостуването на Малмьо в първия кръг от груповата фаза на Лига Европа. Срещата в Швеция е насрочена за сряда (24 септември) от 22:00 часа българско време. Шведският защитник изрази мнение, че предстои изключително труден двубой, но подчерта, че футболистите на българския шампион имат нужните качества и идеи, за да нанесат удар по съперника.

„Чувството да си обратно у дома е хубаво. Играл съм тук доста време. Познавам няколко играчи, ще е забавен мач. Най-важното е да се придържаме към плана на треньора. Имаме наши начини да ги нараним“, започна Куртулуш. „Трябва да си свършим работата и да си тръгнем с положителен резултат. За мен чувството ще е същото, каквото винаги. Всички искат да спечелят с Малмьо, защото е голям отбор. Този мач е положителен и искаме положителен резултат“, добави той.

„Има много добри индивидуални играчи тук, както и в България. Обръщат и много внимание на техническата част. Чувствам се фантастично, адаптирах се бързо, хората от клуба ме карат да се чувствам у дома си. Спечелихме требъл, радвам се, че взех това решение и се надявам да постигна още повече този сезон“.

„Имат проблеми през последните години, феновете едва ли са доволни, но Малмьо е голям отбор и ще се върне, където му е мястото“, завърши Куртулуш.

