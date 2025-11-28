П етър Станич поведе еднолично при голмайсторите в Лига Европа



Звездата на Лудогорец – Петър Станич, вече е едноличен лидер при голмайсторите в Лига Европа. Снощи атакуващият полузащитник на „орлите“ наниза хеттрик във вратата на испанския Селта Виго, с който на практика осигури победата на тима си с 3:2. Това бе първи успех за български отбор над испански от далечната 1991 година насам.

С тези попадения Станич натрупа пет гола от началото на кампанията във втория по сила клубен турнир в Европа. И петте попадения на Станич са реализирани с десния крак.

На втора позиция с по четири гола се нареждат трима играчи, а именно: Игамане от Лил, Свидерски от Панатинаикос и Толисо от Лион.