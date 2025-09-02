Селекционерът на националния отбор Илиан Илиев даде интервю за "Марка" преди предстоящия в четвъртък квалификационен мач за Мондиал 2026 срещу Испания.

- Какво означава мачът срещу Испания за България?

- Знаем, че ще се изправим срещу един от най-силните отбори в световния футбол. Това е огромно предизвикателство, но ще направим всичко възможно, за да играем по най-добрия начин и да защитим футболната чест на страната ни.

- Това е група с три отбора, които участваха на последното Европейско първенство. И трите преминаха през първия кръг. Какви са вашите цели?

- Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група. И ще се опитаме да вземем повече точки, отколкото в последния квалификационен кръг за Евро, когато, поне на хартия, нашата група не изглеждаше толкова трудна.

- Какво означава испанският футбол за вас?

- Испанският футбол се превърна в синоним на атрактивен стил от много години. Той се гордее с фантастични и технически надарени играчи, обучени в местните футболни академии. И това е чудесен пример, който треньорите по целия свят се стремят да следват.

- Ламин Ямал се превърна в глобален феномен. Какво мислите?

- Той е наистина фантастичен играч. Личната му статистика, по отношение на отбелязани голове, асистенции и изиграни мачове, вече е на невероятно ниво. Удивителен е. И не знаем докъде може да стигне, ако продължи да играе и да се развива на това изумително ниво.

- В Испания се говори много за опасността 18-годишен да преживее емоционален изблик заради бързата популярност. Като треньор, това би ли ви притеснило?

- Да, разбира се. Всички треньори трябва да се справят с подобни неща, когато тренират млади играчи, дори и да не са на нивото на Ламин Ямал. И ще ви кажа нещо: като треньор, но и като баща, най-важната роля в този случай играе семейството. Колкото и ние, треньорите, да се опитваме да влезем в главата на играча, семейството е ключово. Това задава тона на играча: какъв човек ще стане и в какъв играч ще се развие. И след това треньорите, съотборниците и средата имат своето влияние. Но семейството е най-важно.

- Може ли Испания да спечели още едно Световно първенство?

- Разбира се. Веднага след жребия за квалификациите казах, че ще се изправим срещу може би трите най-бързо развиващи се отбора в Европа в момента. Връщайки се към въпроса, няма съмнение, че Испания ще спечели Световното първенство догодина или ще се доближи много до титлата. Това е един от големите фаворити за Мондиал 2026.

- Какво мислите за Луис де ла Фуенте?

- Той се справя страхотно досега. И ще продължава да го прави. Беше много успешен и като ръководител на испанския национален отбор до 21 години, което му проправи пътя към мъжкия национален отбор. А фактът, че е направил тази стъпка - от младежкия до мъжкия национален отбор, само демонстрира последователността в работата на Испанската футболна федерация.

- Какво е настоящото състояние на българския футбол?

- За съжаление, той не е там, където цялата страна би искала да бъде. Но играчите, които ще се изправят срещу Испания в София, са последните, които са виновни за тази ситуация. За съжаление, през годините свършената работа, особено по отношение на младите български футболисти, не е била с високо качество. Футболната инфраструктура също се нуждае от много подобрения. Напоследък бяха предприети стъпки в правилната посока. И искрено се надявам, че малко по малко българският футбол ще започне да се развива в правилната посока и че ще се справяме по-добре в бъдеще.

- В Испания, когато говорим за България, винаги си спомняме отбора от 1994 до 1998 г. Ще видим ли някога отново такъв отбор?

- Всеки един от нас тук в България се надява това да се случи. Всички български треньори и всички, които се занимават с българския футбол като цяло, трябва да работят в тази посока. Но едно е сигурно: няма да е лесно.

- Всичко това оценява ли се повече сега и ценят ли се неща, на които не се радвахме в България по онова време?

- Всеки път, когато говорим за този невероятен успех, изпитваме известна носталгия. Но мисля, че дори тогава, когато всичко това се случи през 1994 г., хората наистина го оцениха. И все още го ценят и до днес.

- Стоичков, Пенев, Бербатов, Балъков... Кой беше най-добрият?

- България е имала някои фантастични играчи през годините. И се надяваме, че нашата страна ще продължи да произвежда и развива играчи, които ще си създадат име по целия свят.

- Кой е любимият ви испански играч на всички времена?

- О, това е много труден въпрос! Особено като се има предвид колко фантастични играчи е имала Испания през годините. Ако се върна към времето на моето поколение, Мичел беше един от играчите, които се открояваха най-много. Също така и Емилио Бутрагеньо, разбира се. В по-скорошните години имахте играчи като Шави и Иниеста. Аз самият бях халф навремето, а Испания винаги е имала невероятни халфове. Имах привилегията да играя срещу някои от тях. И е много трудно да избера само един. Всички бяха фантастични.

