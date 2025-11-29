М анчестър Сити победи с 3:2 Лийдс в мач от 13-ия кръг на Висшата лига. Като титуляр за гостите започна българският национал Илия Груев-младши.

Домакините поведоха още в старта. Фил Фоудън откри след подаване на Матеус Нунес. Малко след това Фоудън и Нико Гонзалес изпуснаха добри шансове за „гражданите“. Вратарят на Лийдс Лукас Пери спаси още един удар на Фодън малко след това. Ман Сити стигна до втори гол в 25-ата минута. Йошко Гвардиол се разписа отблизо след центриране от корнер. До края на първото полувреме Тиджани Райндерс пропусна още две възможности за домакините, а Пери спаси удар на Нико О'Райли.

Лийдс върна един гол малко след почивката. Доминик Калвърт-Люин се възползва от грешка на защитата на Сити и вкара с първия точен удар за гостите в мача. В 66-ата минута Лийдс получи дузпа за нарушение на Гвардиол срещу Калвърт-Люин. Лукас Нмеча не стреля добре и Джанлуиджи Донарума спаси, но при добавката играчът на Лийдс не сбърка и вкара за 2:2.

В 91-ата минута Сити стигна до успеха. Фил Фоудън получи топката в наказателното поле и стреля през няколко души, като успя да се разпише за 3:2.

Манчестър Сити е на второ място с 25 точки, Лийдс е 18-и с 11.

В друг мач днес Брентфорд надви с 3:1 Бърнли. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго вкара два нови гола за Брентфорд.