И нтер ще посрещне новата година като лидер в Серия "А". Отборът на румънски треньор Кристиан Киву спечели с 1:0 визитата си на Аталанта и се завърна на върха в класирането, където за няколко часа се беше настанил градският съперник Милан.

Скъпоценното попадение за "нерадзурите" на "Ню Баланс Арена" отбеляза Лаутаро Мартинес в 65-ата минута.

За Интер това беше девета поредна победа срещу Аталанта. Тимът от Бергамо няма успех срещу гранда от Милано от 2018 година. Поражението остави домакините на 10-о място в класирането с 22 точки.