И спания изравни рекорда на Италия за най-много мачове без загуба.

Равенството 2:2 с Турция бе 31-ви двубой, в който „Ла Фурия Роха“ не познава вкуса на поражението. „Скуадра адзура“ постига това постижение в периода между 2018 и 2021 г. Тимът на Луис де ла Фуенте обаче може да го задмине, ако не загуби и следващия си мач. За момента следващата официална среща на Испания е срещу Аржентина за трофея Финалисима, който противопоставя европейския шампион срещу носителя на Копа Америка.

В същото време нападателят Микел Оярсабал постигна нещо, което никой в 105-годишната история на испанския национален отбор не е правил. Срещу Турция той изравни резултата за 2:2, като това бе деветият пореден мач на “Ла Фурия Роха”, в който той има голов принос - попадение или асистенция. За този период стрелецът на Реал Сосиедад се разписа девет пъти и направи шест голови подавания. Общо Оярсабал има 22 гола в 51 мача с националната фланелка до момента.