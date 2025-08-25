И спанският Алмерия проявява интерес към защитника на Специя Петко Христов, твърди fondosegunada.com. Българският бранител е желан за заместник на Едгар Гонсалес, който е пред преминаване в Хайдук Сплит.

Петко Христов е капитан и лидер на Специя и не е сигурно, че италианският клуб ще се раздали лесно със защитника. През миналия сезон той записа 34 мача за италианския отбор.

Алмерия започна добре сезона в испанската втора дивизия Ла Лига 2, като има четири точки от първите си два мача и заема седмо място в класирането, но е с равни точки с третия Бургос, пише gong.bg.