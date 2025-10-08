З вездата Бруно Фернандеш играе последния си сезон в Манчестър Юнайтед, след като през следващото лято той най-вероятно ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия, твърди indykaila News.

Според информацията, неофициално капитанът на „червените дяволи“ вече е бил продаден за 100 милиона паунда, но никой не споменава името на новия му клуб. Това не е първият подобен случай, тъй като всички отбори от Саудитската Професионална лига са собственост на държавата и фонда PIF, който финансира трансферите.

Твърди се, че футболистът все още трябва да се споразумее за личните си условия и да се премести в Близкия изток през лятото. Фернандеш имаше оферта от Ал Хилал на стойност от около 115 милиона евро още миналото лято, а британските медии дори твърдяха, че трансферът му е свършен, но това не се случи.

Очаква се средствата от предстоящия евентуален трансфер на Бруно да бъдат използвани за привличането на Карлос Балеба от Брайтън & Хоув Албиън и Елиът Андерсън от Нотингам Форест, пише Gong.bg.