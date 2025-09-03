Б ългария посреща Испания в четвъртък в мач, който изглеждаме обречени. Не винаги обаче сме били такива, когато се срещаме с актуален шампион на Стария континент, пише днес в. "Мач Телеграф".

Ако погледнем първо сблъсъците ни в световни квалификации, трябва да започнем с началото на 80-те години на 20-и век. През 1980-а Германия става е еврошампион, а идва в България в края на годината за световна квалификация. Губим с 1:3, като за историята остава съставът ни. Той включва 9 титуляри от ЦСКА. Останалите са вратарят Христо Христов – Бараката от Пирин и Андрей Желязков от Славия. Като гости също губим безславно – 0:4.

Безспорно най-престижният ни мач срещу еврошампион е този срещу Франция през 1985-а. Тогава бием пълният със звезди състав на „петлите“ с 2:0 на стадион „Васил Левски“ с голове на Георги Димитров-Джеки и Наско Сираков след корнери. Малко преди това – в края на 1984-а падаме в Париж с 0:1 с гол от дузпа на Мишел Платини. Последната ни среща с актуален шампион също беше доста успешна за нас. Първенецът на Стария континент от Евро 2020 - Италия, което се проведе година по-късно заради пандемията от КОВИД-19. Така в квалификационния цикъл за световното в Катар само единият ни мач с „аздурите“ се игра, след като те вече бяха станали европейски шампиони. Направихме 1:1 с тях на „Артемио Франки“ във Флоренция, а голът за нас бе дело на Атанас Илиев.

С еврошампиони, разбира се, имаме и мачове, които не са световни квалификации. След титлата на Германия през 1972-а срещаме Бундестима в квалификациите за следващото първенство на Стария континент – това през 1976-а, когато финалната четворка се играе в Югославия. В София правим 1:1 с голове от дузпи на Божил Колев и на Ричел, а гостуването губим с 0:1.

Срещали сме още СССР и Чехословакия след евротитлите им през 1960-а и 1976-а, но с олимпийските им състави, в които липсват шампиони от европейското първенство. А срещу Чехословакия сме играли контрола през 1978-а. Тогава гостуваме в Бърно и правим 0:0, а в редиците на домакините е голямата им звезда Антонин Паненка. Изпълнената от него победна дузпа на еврофинала срещу Германия през 1976-а - е нарицателна за такива и до днес.

Така като теглим чертата, имаме две победи над еврошампиони. Но на практика едната – над Чехословакия през 1978-а не се брои, защото както казахме в олимпийския състав на чехословаците няма еврошампиони. Така голяма ни гордост си остава боят, който хвърляме над Франция на Платини преди 40 години.

Пълната статистика от мачовете на България с еврошампиона вижте в днешния брой на в. "Мач Телеграф"

Здравко Гюров