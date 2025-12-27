Ю вентус победи с 2:0 Пиза като гост в мач от 17-ия кръг на Серия А. „Бианконерите“ стигнаха до успеха с голове след почивката. Това е трети пореден успех за тима на Лучано Спалети в първенството.

Ювентус опита натиск в началото. Уестън Маккени и Кенан Йълдъз опитаха удари, но без успех. Постепенно Пиза изравни играта, а в края на първото полувреме беше близо до гол. Матео Трамони се размина с топката от добра позиция. В края на първото полувреме Стефано Морео стреля с глава, но прати топката в напречната греда.

След почивката домакините продължиха да бъдат по-активни, но трудно пробиваха защитата на Юве. В 60-ата минута все пак Пиза отново бе много близо до гол, но отново гредата помогна на Ювентус, този път след удар на Матео Трамони.

Малко след това гостите също бяха близо до гол, но топката се отклони от външната страна на гредата след удар на Лойд Кели. В 74-ата минута Ювентус поведе. Маккени центрира, а Артуро Калабрези си вкара автогол при опит да изчисти.

В добавеното време на мача гостите стигнаха до втори гол. Кенан Йълдъз бе точен на празна врата, след като Джонатан Дейвид се размина с топката преди това.

Ювентус е трети в класирането с 32 точки, с колкото е и вторият Милан. Лидер е Интер с 33, но миланските грандовете са с два мача по-малко от „бианконерите“.