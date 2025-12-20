Ю вентус победи с 2:1 Рома в мач от 16-ия кръг на Серия А. „Бианконерите“ взеха нов важен успех в битката за Топ 4 срещу директен конкурент, след като в предишния кръг победиха и Болоня.

През първото полувреме Рома направи няколко добри атаки, но удари на Лоренцо Пелегрини и Пауло Дибала не намериха целта. Ювентус започна да атакува по-добре към края на полувремето. Франсиско Консейсао пропусна страхотно положение, като вратарят на Рома Миле Свилар спаси удара му.

В 45-ата минута Ювентус стигна до гол след страхотна атака. Кенан Йълдъз подаде в наказателното поле, Андреа Камбиазо отклони топката с пета към Консейсао, който този път не даде шанс на вратаря.

След почивката Ювентус нападаше по-често. Кенан Йълдъз бе много близо до гол, като топката мина на сантиметри от гредата. Свилар спаси удари на Консейсао и Опенда. В 70-ата минута Ювентус стигна до втори гол. Уестън Маккени подаде към Опенда, който бе точен отблизо за 2:0.

И когато изглеждаше, че домакините вървят към категоричен успех, Рома върна един гол. Евън Фъргюсън проби и стреля, вратарят на Юве Микеле ди Грегорио спаси, но при добавката Томазо Балданци бе точен.

Йълдъз бе много близо до гол за Юве малко след това, но намери гредата с мощен удар. В добавеното време Фъргюсън имаше шанс да изравни за Рома, но Ди Грегорио спаси.

Ювентус е на пето място с 29 точки, Рома е на 4-а позиция с 30.