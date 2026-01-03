Ю вентус започна новата година с голяма грешка. Тимът на Лучано Спалети завърши 1:1 срещу 16-ия в класирането Лече у дома. „Бианконерите“ пропуснаха много положения, а за капак Джонатан Дейвид пропусна дузпа през второто полувреме.

Още в началото Юве можеше да поведе. В 7-ата минута Джонатан Дейвид стреля с глава, вратарят на Лече Владимиро Фалконе отклони, топката се удари в страничната греда и се разходи по голлинията, но не влезе във вратата. Уестън Маккени можеше да вкара малко след това, но ударът му бе блокиран. Фалконе пък спаси изстрел на Андреа Камбиазо.

Мануел Локатели и отново Камбиазо пробваха удари, но не намериха целта. И макар че Ювентус доминираше, гостите стигнаха до гол в края на първото полувреме. Камбиазо сбърка подаване, а Ламек Банда отне топката и вкара с хубав удар.

Домакините изравниха още в началото на второто полувреме. Маккени беше най-съобразителен в наказателното поле и се разписа за 1:1. В 63-ата минута Ювентус получи дузпа за игра с ръка. Джонатан Дейвид сам поиска да изпълни наказателния удар, но стреля много слабо в центъра на вратата, а Фалконе спаси. Ювентус опита натиск, но трудно пробиваше защитата на гостите. В края Дейвид отправи силен удар, но Фалконе отново спаси.

В добавеното време Кенан Йълдъз беше близо до гол, но нямаше късмет и уцели гредата. При добавката Лоис Опенда не уцели вратата.

Ювентус остава пети в класирането с 33 точки, Лече е 16-и със 17.